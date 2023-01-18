انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 18 يناير.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول الأمس، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم