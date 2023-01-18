انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يناير.. شوف عيار 21 وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير 2023 في سوق الصاغة، وذلك بالرغم من تذبذب سعر المعدن النفيس خلال التعاملات المسائية، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وأيضا عن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، ليسجل عند قيمة 1542 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21، ليسجل عند قيمة 1800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، ليسجل عند قيمة 2057 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الكيلو الذهب، ليسجل عند قيمة 2057 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، ليسجل عند قيمة 14400 جنيه، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

سعر جرام الذهب بالدولار عالميا

كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، بمقدار 3.03 دولار، أي بنسبة 0.16%، ليصل إلى 1911.64 دولار للأونصة الذهبية.

أسعار الذهب عالميا اليوم

كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023، بنحو 3.5 دولار، أي بنسبة 0.18%، لتسجل 1913.4 دولار للأونصة الذهبية.