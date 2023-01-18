انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الأربعاء 18 يناير.. الدولار وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير 2023 في البنوك المصرية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار العملات اليوم في مصر