أسعار العملات اليوم الأربعاء 18 يناير.. الدولار وصل لكام النهاردة؟

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير 2023 في البنوك المصرية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي
أسعار العملات اليوم في مصر
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 29.43 جنيه للشراء، و29.53 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنوك
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 31.8109 جنيه للشراء، 32.0046 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 35.8193 جنيه للشراء، 36.189 جنيه للبيع.
أسعار العملات البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم
سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 7.8247 جنيه للشراء، و7.8621 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 93.1388 جنيه للشراء، و 96.7404جنيه للبيع