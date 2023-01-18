انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 18 يناير.. الجرام انخفض شوية ياعرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم