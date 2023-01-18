سعر الفضة اليوم الأربعاء 18 يناير.. الجرام انخفض شوية ياعرسان

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم
سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 20.29 جنيها.
سجل سعر جرام الفضة عند 30.70 جنيها.
سجل سعر أونصة الفضة عند 947.796 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,517.85 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 3,024.16 جنيها.
أسعار الفضة اليوم
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,771.29 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 7,098.69 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 14,058.87 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 27,702.22 جنيه.
سجل سعر أونصة الفضة عند 708.19 جنيها.
سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 23.03 جنيها.
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2022
سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 22.09 جنيها.
سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 21.33 جنيها.
سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 20.76 جنيها.
سجل سعر جرام الفضة عند 22.91 جنيها.
سجل سعر أونصة الفضة عند 712.522 جنيها.
سعر جرام الفضة اليوم
سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,145.41 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,290.82 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,581.64 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,727.04 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 11,454.09 جنيها.
سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 22,908.18 جنيها.