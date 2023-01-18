انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 يناير.. البفتيك وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 في الأسواق المحلية، بالرغم من تذبذبها خلال الأيام الماضية، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وسعر اللحوم أول الأسبوع الحالي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم