أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 يناير.. البفتيك وصل لكام النهاردة؟

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 في الأسواق المحلية، بالرغم من تذبذبها خلال الأيام الماضية، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وسعر اللحوم أول الأسبوع الحالي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار اللحوم اليوم
سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيه.
أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيها و180 جنيها.
أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 جنيها و170 جنيها.
أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و210 جنيه للكيلو.
سعر اللحم البرازيلي اليوم
أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيها إلى 170 جنيها.
أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 160 جنيها و200 جنيه.
أسعار اللحوم الضاني ما بين 180 جنيها و210 جنيهات.
أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 جنيها و160 جنيها.
أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 170 جنيها و200 جنيه.
أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 جنيها و170 جنيها
أسعار اللحوم المجمدة اليوم
سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 90 جنيها إلى 100 جنيه.
سعر كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 135 جنيها.
وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها.
أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها.