انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 18 يناير.. وصلت لكام النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء، الموافق 18 يناير 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعرها أول أمس، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

وجاءت سعر كرتونة البيض عند 85 جنيها للطبق في المزرعة، كما تختلف تلك الأسعار حسب تكلفة النقل، وأيضا حسب المنطقة والأخرى، أما سعر البيض البلدي جاء عند 100 جنيه للكرتونة.

فيما جاءت أسعار البيض للمستهلك عند 90 جنيها إلى 95 جنيها للطبق الأبيض، وجاءت أسعار البيض الأحمر عند 85 جنيها للطبق، وتراوح سعر كرتونة البيض حسب المنطقة والأخرى.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار كيلو الأوراك عند 65 جنيها، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيها و75 جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 66 جنيها.

حيث جاء سعر كيلو الرومي ما بين 75 جنيها و85 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البانية بين 120 جنيها و160 جنيها، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 60 جنيه و62 جنيه للكيلو.