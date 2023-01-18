انت الان تتابع خبر أخبار البورصة المصرية في أول أسبوعين من 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يترقب الكثير من المستثمرون أخبار البورصة المصرية في أول أسبوعين من عام 2023، ومدى المكاسب التي حققتها منذ مطلع العام الحالي.وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنه في نهاية جلسة تداول يوم 9 يناير الحالي، سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي اكس 30” 16274 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد يسجله المؤشر مع تعاملات العام الجديد.

قرارات البنك المركزي دعمت البورصة المصرية

وأضاف “عيد” أن صعود عدد كبير من الأسهم القيادية واستخدامها في فتح المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي، هو ما أدى إلى وجود استمرارية في الأداء الإيجابي وتحقيق تلك المكاسب، لافتًا إلى أن قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بالسياسة النقدية دعمت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، عن طريق المرونة في سياسة سعر الصرف المُتبعة، وهو ما أدى إلى التسعير التلقائي لأسعار الأسهم، والإيجابية في أداء الأسهم القيادية.

وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن هناك العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية اشترت في البورصة المصرية، وهو ما نتج عنه تحقيق المؤشر مكاسب كبيرة ومستويات إغلاق قياسية جديدة خلال بداية تعاملات عام 2023.