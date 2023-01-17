انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الثلاثاء 17 يناير.. زيادة جديدة تجنن التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 17 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع الماضي، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم