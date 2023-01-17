انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17 يناير.. الطن ارتفع في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما انخفض سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم