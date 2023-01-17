انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الثلاثاء 17 يناير.. هات هدية حلوة لمراتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 17 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم