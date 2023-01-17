انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء.. “يا لهوي على الدنيس”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء17 يناير 2023، وسجل سعر السمك البلطي ثباتا بعد ارتفاعه أمس بقيمة 10 جنيهات، كما استقرت باقي أنواع الأسماك المختلفة، وبدأ المزاد العلني بالعبور دون زيادة جديدة مقارنة بـ سعر السمك أمس.

أسعار السمك اليوم البلطي

استقرت أسعار الأسماك اليوم،بشكل جيد، وثبتت دون تحرك جديد، وانتعشت حركة البيع والشراء في الأصناف الشعبية، وشهدت استقرارا كبيرا في حركة البيع والشراء، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

ثبت سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

ثبت سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

ثبت سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

طرح سعر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

حقق سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

حقق سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر السمك البوري اليوم

سجل سعر السمك البوري اليوم بنحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

طرح للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.