انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء.. الطن في النازل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بشكل كبير، وثبتت لليوم الرابع على التوالي على نفس أسعار المدة الماضية، دون أي تغيير، مع استقرار وثبات شركة حديد عز، في ظل تذبذب غالبية مواد البناء، تزامنًا مع الارتفاع القياسي مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت مساء أمس

أسعار الحديد والأسمنت