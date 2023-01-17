أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. مفاجأة في الدينار الكويتي

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-1-2023، وتواصل ثباتها على نفس تعاملات أول الأسبوع الحالي، دون زيادة جديدة، حيث سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار العملات اليوم يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، تراجعا، ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك، وهو ما يكون سببا في ارتفاع العملات في البنوك الرسمية، وعزوف المواطنين عن البيع والشراء في السوق الموازية.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
الدولار الكندي الآن
شراء 22.2809، وبيع 22.3664
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
سعر الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.6206، وبيع 20.775
الكرونا السويدي
شراء 2.8621، وبيع 2.8861
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
الين الياباني الآن
شراء 22.5629، وبيع 22.7152
أسعار العملات العربية
الدينار البحرينى
شراء 77.3902، وبيع 79.5756
الريال القطري الآن
شراء 7.6795، وبيع 8.1967
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء 94.6706، وبيع 98.0905
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.1592، وبيع 8.1679
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع 42.2714
الريال العماني
شراء 76.0152، وبيع 77.9221.