انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. مفاجأة في الدينار الكويتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-1-2023، وتواصل ثباتها على نفس تعاملات أول الأسبوع الحالي، دون زيادة جديدة، حيث سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، تراجعا، ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك، وهو ما يكون سببا في ارتفاع العملات في البنوك الرسمية، وعزوف المواطنين عن البيع والشراء في السوق الموازية. أسعار الصرف الرسمية

استقرت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري وجاءت كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55

سعر الجنيه الاسترليني

سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

سعر اليورو اليوم

سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02

سعر الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

أسعار العملات العربية

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء 94.6706، وبيع 98.0905

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع 42.2714

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221.