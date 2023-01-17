انت الان تتابع خبر عاجل| سعر الدينار الكويتي الآن في مصر.. كل يوم بيزيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وسجل تباينا أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، ويواصل ثباته على نفس سعر صرف الأسبوع الحالي، لتبدأ البنوك والمصارف العاملة في مصر تداولها بسعر مستقر قارنة بـ سعر الدينار أمسِ.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

استقر صباح اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر نحو 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

لا يزل سعر الدينار الكويتي ثابتا دون تحرك جديد، لكنه تخطى سعر البيع 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات الخميس الماضي، ولم يتراجع حتى الآن، ليثبت مع صباح اليوم في البنك المركزي المصري، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي، حيث سجل اليوم نحو 96.21 للشراء، و97.32 للبيع.