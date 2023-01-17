سعر صرف الجنيه الاسترليني الثلاثاء.. العملة الأوروبية عاملة قلق

رياض - احمد صلاح - استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني، بشكل كبير أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، ويواصل حفاظه على آخر صعود له المدة الماضية، في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري.
سعر صرف الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
استقر صباح اليوم سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.20 جنيها للشراء و38.20 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
شهد سجل صباح اليوم نحو 38.75 جنيها للشراء و38.80 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
طرح صبا اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
شهد صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
سجل صباح اليوم بنحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
استقر في صباح اليوم نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
سجل مع صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء
تراجعت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، بشكل كير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري، على رأسها الجنيه الاسترليني، ليضرب المركزي السوق الموازية.