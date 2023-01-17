انت الان تتابع خبر سعر صرف الجنيه الاسترليني الثلاثاء.. العملة الأوروبية عاملة قلق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني، بشكل كبير أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، ويواصل حفاظه على آخر صعود له المدة الماضية، في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

شهدت أسعار صرف الجنيه الاسترليني، استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية التعاملات في البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، وبداية التداول المباشر.

استقر صباح اليوم سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.20 جنيها للشراء و38.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

شهد سجل صباح اليوم نحو 38.75 جنيها للشراء و38.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح صبا اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

شهد صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل صباح اليوم بنحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

استقر في صباح اليوم نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل مع صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

تراجعت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، بشكل كير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري، على رأسها الجنيه الاسترليني، ليضرب المركزي السوق الموازية.