انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “بشرى للمعتمرين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر السعودي اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، ثباته على آخر ارتفاع له الأسبوع الماضي، دون تحرك جديد، حيث بدأت حركة التداول المباشر اليوم باستقرار في سعر صرف عملة المملكة، تزامنًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ليثبت الريال مقارنة سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 يناير، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية:

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء استقرارا على أسعار أمس دون أي تغير جديد، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يواصل سعر الريال السعودي تراجعه في السوق السوداء، مع صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع زيادة الأسعار في البنك المركزي، ما جعل هناك تراجع في الطلب على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.