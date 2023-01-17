انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. وصل كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 17 يناير، دون تحرك جديد، وانتعشت حركة التداول، بعد تصريحات البنك المركزي المصري أمس، ليسجل سعر الصرف اليوم تباينًا كبيرًا، مع بداية التعاملات مقارنة بـ سعر الدولار أمس الإثنين.

سعر الدولار اليوم