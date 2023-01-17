سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. وصل كام؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 17 يناير، دون تحرك جديد، وانتعشت حركة التداول، بعد تصريحات البنك المركزي المصري أمس، ليسجل سعر الصرف اليوم تباينًا كبيرًا، مع بداية التعاملات مقارنة بـ سعر الدولار أمس الإثنين.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 30.6 جنيه شراء و30.7 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 30.8 جنيه شراء و30.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.