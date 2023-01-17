انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية.. ارتفاع جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الذهب اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، بعد أن تراجع المدة الماضية، ومنذ بداية الأسبوع الحالي، حتى عاد اليوم للارتفاع من جديد، مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد، بقيمة 10 جنيهات في الجرامات المختلفة، وأكثر من 50 جنيها في الجنيه الذهب، فسجل عيار 21 ارتفاعا بقيمة 15 جنيها مقارنة بأمس.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، وهو إلى ذلك له صلة بسعر جميع الأعيرة الذهبية، ويساهم في تحديد سعرها الآن.

ارتفع سعر الذهب اليوم، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ليصعد المعدن النفيس بشكله الملحوظ وقيمته الكبيرة بنحو 10 جنيهات في الجرام الواحد على الأقل.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالى:

سعر الذهب اليوم عيار 18

طرح عيار 18 سعر بـ 1565 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1785 جنيها، بصعود 10 جنيهات عن أمس، ويصل إلى سعر 1900 جنيه بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2067 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل نحو 1203جنيهات للجرام