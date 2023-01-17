انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. “طالعة للسما” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، وثبتت دون تحرك أو زيادة جديدة، لكن لا تزل محافظة على ارتفاعها الكبير وغير الطبيعي، مع بداية العام الحالي حتى الآن، دون تراجع أو زيادة جديدة، إذ سجلت بورصة الدواجن مع صباح اليوم استقرارا، مقارنة بـ سعر الدواجن أمسِ، وفي ظل زيادة معدلات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، متمنيين تراجعها وعودتها إلى سعرها الطبيعي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

حافظت أسعار الدواجن اليوم، الثلاثاء على ارتفاعها المعروف، دون أي انخفاض أو تحرك جديد، لتستمر على سعرها المعلن منذ بداية العام الحالي دون تغير جديد.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 17 يناير، استقرارا مع بداية التداول، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وتظل البورصة مرتفعة بشكل قياسي، في ظل تراجع حركة البيع والشراء بعد التغيرات الكبيرة.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

طرح سعر الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو في المزرعة، ووصل سعرها من 51 إلى 65 جنيها للمستهلك بزيادة كبيرة وتاريخية.

سعر البانيه اليوم

طرحت الآن سعر كيلو البانية اليوم ما بين 130 و140 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

كما شهدت الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت سعرها للمستهلك من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.

أسعار الفراخ الساسو

سجل أسعار الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

تباينت سعرها للمستهلك لتسجل بداية من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

طرحت سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

حقق الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات