انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. “خلي بالك من الجديد” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، استقرارها، وحافظت على سرعها منذ بداية الأسبوع الحالي، دون رجوع أو انخفاض، واستقرت الأسعار مع بداية التداول صباح اليوم، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، وشهدت حركة البيع والشراء في السوق المصري بمختلف المحافظات، اضطرابا، تزامنا مع اضطراب كثير من السلع المختلفة، بسبب صعود سعر العملات أمام الجنيه المصري.

سجلت كرتونة البيض اليوم، استقرارا في بداية اليوم الثلاثاء، مقارنة بسعر أمسِ، إذ بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض من 72 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

كما طرحت أيضا من 81 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك.

سجلت في المزرعة بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سجلت بنحو 80 جنيهًا.

سجلت للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

في منافذ التموين سجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.