انت الان تتابع خبر موقع الإسكان الاجتماعي.. رابط وخطوات حجز الشقق الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، موقع الإسكان الاجتماعي، ورابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بعد أن أعلنت طرح وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، إلى جانب طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، موقع الإسكان الاجتماعي ورابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي وخطوات الحجز، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن حجز الوحدات السكنية التي أعلنتها ضمن محور الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، للمواطنين متوسطي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ويمكن الاستعلام والتقديم من هنا الرابط.

خطوات حجز شقق الإسكان

تبدأ خطوات حجز الوحدات السكنية على موقع بنك التعمير والإسكان، بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار حجز الوحدات السكنية، وإنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور خاصة بك، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، ومنها الاسم رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي.

كراسة شروط الإسكان 2023

أكدت وزارة الإسكان الاجتماعي، أنه قبل بداية خطوات الحجز، لابد من الاطلاع جيدا على المشروعات السكنية المتاحة، وقراءة كُرّاسَة الشروط الخاصة بكل مشروع، سواء سكن مصر، دار مصر، جنة، أو مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل، ومن ثم اختيار المشروع المراد الحجز به، واتباع الخطوات المتبقية لإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

كما كشفت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل، وذلك في نفس مدّة طرح وحدات سكن مصر وجنة ودار مصر، وأكدت أن التقديم لها متاح لها الآن بأسبقية الحجز أون لاين على موقع بنك التعمير والإسكان.