انت الان تتابع خبر عاجل: أخر موعد لشراء شهادة 25% بالبنك الأهلي وبنك مصر.. استثمر الآن بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف منذ قليل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، عن أخر موعد لشراء شهادة 25%، في جميع فروع بنك مصر، وذلك تزامنا مع زيادة التساؤلات خلال الساعات الماضية، وبالأخص بعد طرح تلك الشهادة شهر ديسمبر الماضي، ونرصد الآن تصريحات الإتربي في بيان صحفي منذ قليل.

أخر موعد لشراء شهادة 25% في البنك الأهلي المصري

وأعلن محمد الإتربي، بأنه خلال أيام سيتم وقف العمل بها، ويكون ذلك بحد أقصى نهاية هذا الشهر الحالي، وأوضح بأن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25%،؜ حققت الهدف المنشود منها، خلال فترة طرحها.

وأوضح البنك الأهلي المصري، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إنه يتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الحالي، حيث إن رصيد شهادات 22.5%، و25% اقترب من 200 مليار جنيه، وحقق المستهدف منه.

كما إنه يمكن شراء شهادات الادخار، عبر الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال، ومن أي فرغ من فروع البنوك، المتاح على كافة أنحاء الجمهورية.