انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الإثنين 16 يناير.. الجرام بيفرح العريس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الفضة اليوم الإثنين، الموافق 16 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم