انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الإثنين 16 يناير.. الطن طالع لفوق بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الإثنين الموافق 16 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر الأسبوع الماضي، وسعر السكر بدء الأسبوع الماضي، كما تباينت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم