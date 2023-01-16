انت الان تتابع خبر عاجل| سعر الدينار الكويتي الآن في مصر.. راكب القطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصال سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16 يناير 2023، ثباتا أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول في الأسبوع الجديد وبداية حركة التداول في البنوك ويواصل استقراره، مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ، وبعد القفزة الكبيرة الأسبوع الماضي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر نحو 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بعد أن تخطى سعر بيع الدينار الكويتي 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات الخميس الماضي، ثبت مع صباحي اليوم في البنك المركزي المصري، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي، حيث سجل اليوم نحو 96.21 للشراء، و97.32 للبيع.