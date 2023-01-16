أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 16 يناير.. الطن مريح بالأسواق

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين الموافق 16 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف الأسبوع الماضي، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 21400 جنيه.
وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 21300 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 20800 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16500 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 17800 جنيه.
سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.