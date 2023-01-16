أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 16 يناير.. الطن مريح بالأسواق

انت الان تتابع خبر اسعار الأعلاف اليوم الإثنين 16 يناير.. الطن مريح بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين الموافق 16 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف الأسبوع الماضي، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم