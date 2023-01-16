مال وأعمال

اليورو والكويتي مولعين.. أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري

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رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار العملات اليوم الإثنين 16-1-2023، استقرارا كبيرا، وثباتا على نفس تعاملات أول الأسبوع الحالي، حيث سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس دون أي تحرك جديد، بعد عودة حركة التداول المباشر، وفي الوقت الذي يشهد تراجع  أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، تراجعا، بسبب ارتفاع العملات في البنوك الرسمية، ما سبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء.

أسعار الصرف الرسمية

استقرت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري وجاءت كالتالي:
 

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55

سعر اليورو اليوم

سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

سعر الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

سعر الجنيه الاسترليني

سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

أسعار العملات العربية

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221.

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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