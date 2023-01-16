انت الان تتابع خبر اليورو والكويتي مولعين.. أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار العملات اليوم الإثنين 16-1-2023، استقرارا كبيرا، وثباتا على نفس تعاملات أول الأسبوع الحالي، حيث سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس دون أي تحرك جديد، بعد عودة حركة التداول المباشر، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم