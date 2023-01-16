اليورو والكويتي مولعين.. أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري

رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار العملات اليوم الإثنين 16-1-2023، استقرارا كبيرا، وثباتا على نفس تعاملات أول الأسبوع الحالي، حيث سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس دون أي تحرك جديد، بعد عودة حركة التداول المباشر، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
سجلت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، تراجعا، بسبب ارتفاع العملات في البنوك الرسمية، ما سبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الدولار الكندي الآن
شراء 22.2809، وبيع 22.3664
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
سعر الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.6206، وبيع 20.775
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
الكرونا السويدي
شراء 2.8621، وبيع 2.8861
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
الين الياباني الآن
شراء 22.5629، وبيع 22.7152
أسعار العملات العربية
الريال القطري الآن
شراء 7.6795، وبيع 8.1967
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905
الدينار البحرينى
شراء 77.3902، وبيع 79.5756
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714
الريال العماني
شراء 76.0152، وبيع 77.9221.
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.1592، وبيع 8.1679