انت الان تتابع خبر سعر صرف الجنيه الاسترليني في مصر.. “محدش فاهم حاجة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 16 يناير 2023، إلى سعر مستقر نسبيًا دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، ويواصل حفاظه على ارتفاعه المدة الماضية، في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري.

سعر صرف الجنيه الاسترليني