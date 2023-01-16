انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت الإثنين 16-1-2023.. عز عامل مفاجأة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16يناير 2023، حفاظها على نفس أسعار المدة الماضية، دون أي تعيير، لكن حديد عز أعلن منذ مدة قريبة عن خفض في أسعار الطن، وفي الوقت نفسه، يواصل سعر الأسمنت استقراره مع بداية اليوم، في ظل تذبذب غالبية مواد البناء، تزامنًا مع صدمة المواطنين، بسبب الارتفاع القياسية مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت صباح أمس.
أسعار الحديد والأسمنت
ثبت سعر طن السويس نحو 26350 جنيها.
استقر سعر حديد بشاي مساء اليوم 25300 جنيه.
ثبت سعر الطن حديد العشري اليوم 25300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
حقق سعر حديد المراكبي اليوم عند 25200 جنيه
استقر سعر حديد المصريين اليوم عند 25350 جنيها.
ثبت حديد العتال سعر 25400 جنيه.