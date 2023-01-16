انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 16 يناير.. شوفي الكيلو بقي بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 16 يناير 2023 استقرا في الأسواق، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم منذ يومين، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم