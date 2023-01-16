انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الإثنين.. “البلطي زاد 10 جنيهات” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 يناير 2023، ارتفاعا جديدا في سعر السمك البلطي بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بأمس، كما استقرت باقي أنواع الأسماك المختلفة، وبدأ المزاد العلني بالعبور بشكل طبيعي، دون زيادة جديدة مقارنة بـ سعر السمك أمس.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجلت أسعار الأسماك اليوم، تذبذبا، ما بين ارتفاع في بعض الأصناف الشعبية وانخفاض في البعض الآخر، حيث شهدت بعض الأصناف استقرارا كبيرا في حركة البيع والشراء، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

ارتفع سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور بارتفاع 10 جنيهات.

ارتفع سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك بارتفاع 5 جنيهات.

ارتفع سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

ثبت سعر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن

سعر كرتونة السمك المجمد

حقق سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر السمك البوري اليوم

طرح سعر السمك البوري اليوم بنحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

سجل للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

شهد كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

طرح سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.