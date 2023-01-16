انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. “هترخص امتى؟” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حفاظها على سرعها منذ بداية الأسبوع الحالي، دون رجوع أو انخفاض، واستقرت الأسعار مع بداية التداول صباح اليوم، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، إذ سجلت في السوق المصري بمختلف المحافظات، ثباتا، تزامنا مع اضطراب كثير من السلع المختلفة، بسبب صعود سعر العملات أمام الجنيه المصري.

شهد سعر كرتونة البيض اليوم، ثباتا مع بداية اليوم الإثنين، مقارنة بسعر أمسِ، إذ بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض من 70 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

كما طرحت أيضا من 80 إلى 85 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

طرحت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك.

شهدت في المزرعة بداية من 80جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

طرحت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 80 جنيهًا.

كما سجلت للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

بلغت في منافذ التموين، للبيض الأحمر بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.