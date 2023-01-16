انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر الإثنين.. “محدش قادر عليها” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حفاظها على الارتفاع القياسي الحادث مع بداية العام الحالي، حتى الآن، دون تراجع أو زيادة جديدة، إذ سجلت بورصة الدواجن مع صباح اليوم استقرارا، مقارنة بـ سعر الدواجن أمسِ، وفي ظل زيادة معدلات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، متمنيين تراجعها.

أسعار الدواجن اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك: