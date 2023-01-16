أسعار الدواجن اليوم في مصر الإثنين.. “محدش قادر عليها”

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حفاظها على الارتفاع القياسي الحادث مع بداية العام الحالي، حتى الآن، دون تراجع أو زيادة جديدة، إذ سجلت بورصة الدواجن مع صباح اليوم استقرارا، مقارنة بـ سعر الدواجن أمسِ، وفي ظل زيادة معدلات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، متمنيين تراجعها.
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر
تحافظ أسعار الدواجن اليوم، الإثنين، على سعرها المعلن منذ بداية العام الحالي دون تغير جديد، لتستقر صباح اليوم، مقارنة بـ أسعار أمسِ، وتشهد سعر الفراخ البلدي، تباينا كبيرًا، وتستقر الفراخ البيضاء والساسو على سعر أمسِ دون تغير، ويظل السعر متزايد عن السعر الطبيعي.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
حافظت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 16 يناير، مع بداية التداول، على أسعار الأسبوع الماضي، وتظل البورصة مرتفعة بشكل قياسي، في ظل تراجع حركة البيع والشراء بعد التغيرات الكبيرة.
سعر الدواجن البيضاء اليوم
سجلت سعر الدواجن البيضاء اليوم، تباينا على أسعار الأسبوع الماضي حيث شهدت سعر ما بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو في المزرعة.
كما وصل سعرها من 51 إلى 65 جنيها للمستهلك بزيادة كبيرة وتاريخية.
سعر البانيه اليوم
طرحت الآت سعر كيلو البانية اليوم ما بين 120 و140 جنيها للكيلو.
أسعار الدواجن الأمهات اليوم
كما شهدت الأسعار ما بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
حقق سعره للمستهلك من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة على الأقل.
بورصة الكتاكيت اليوم
شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.
طرح الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات
أسعار الفراخ الساسو
سجل أسعار الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.
تباينت سعرها للمستهلك لتسجل بداية من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.