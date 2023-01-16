انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف الإثنين.. بكام في البنوك؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الدولار اليوم في مصر، على تداوله، وسعر الصرف منذ بداية الأسبوع الحالي، حتى الآن، دون تغير جديد، ليستقر أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 16 يناير 2023، مقارنة بـ سعر الدولار أمس الأحد.

سعر الدولار اليوم