انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف الإثنين.. بكام في البنوك؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الدولار اليوم في مصر، على تداوله، وسعر الصرف منذ بداية الأسبوع الحالي، حتى الآن، دون تغير جديد، ليستقر أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 16 يناير 2023، مقارنة بـ سعر الدولار أمس الأحد.
سعر الدولار اليوم
يستعرض “دوت الخليج ”، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات الصباحية الإثنين 16 يناير 2023:
سعر الدولار الآن
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 30.6 جنيه شراء و30.7 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 30.8 جنيه شراء و30.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.