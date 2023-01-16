انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الإثنين.. “شوف عيار 21 بكام” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الذهب اليوم الإثنين 16يناير 2023، تراجعه لليوم الثالث على التوالي، ومنذ بداية الأسبوع الحالي، حيث هبطت الأسعار مع بداية التداول اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد، بقيمة 15 جنيهات في الجرامات المختلفة، وأكثر من 50 جنيها في الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2023، وفي ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، وهو إلى ذلك له صلة بسعر جميع الأعيرة الذهبية الآن.

انخفض سعر الذهب اليوم، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ليتراجع المعدن النفيس بشكله الملحوظ وقيمته الكبيرة.

سعر الذهب الآن

وفق آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين كالتالى:

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل عيار 18 سعر 1575 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1810 جنيهات، لينخفض مقارنة بسعره أمس، ويصل إلى سعر 1900 جنيه بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2077 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل نحو 1203جنيهات للجرام