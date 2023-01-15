انت الان تتابع خبر عاجل| موعد إيداع أول عوائد شهادة الـ 25% في الحسابات.. اطمن على فلوسك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف البنك الأهلي وبنك مصر، خلال الساعات الحالية، عن موعد إيداع أول عوائد شهادة الـ 25% في الحسابات، بعد أن اعتزم البنكان، إيداع أول عوائد شهادة الـ22.5% في الحسابات خلال أيام، بعد أن طرح قبل أسبوعين شهادتي الـ22.5% والـ25%، ومن المعروف أن عوائد الشهادة الأولى تصدر شهريا، وأنه يتبقى أقل من أسبوعين لصرف العائد الأول.

مدة شهادة الـ 25%

شهادة الـ 25% وشهادة الـ 22.5%، جمعا حتى الآن 250 مليار جنيه، وسط إقبال كبير على الشراء من جميع فروع البنكين الحكوميين بمختلف محافظات الجمهورية، وشبكة ماكينات الصراف الآلي والموبايل البنكي.

رئيس بنك مصر محمد الإتربي، أكد في السابق، أن مدة طرح الشهادتين بعائد شهري و سنوي، يتراوح بين أسبوع و3 أسابيع، فور تحقيق الحصيلة المرجوة من الطرح.

شروط شهادة الـ 25%

كما تتوفر شهادتي الـ22.5% والـ25%، باسم “البلاتينية” في البنك الأهلي المصري، وتحت مسمى “شهادة طلعت حرب” في بنك مصر، ويجيز البنكين الحكوميين الاقتراض بضمانهما.

كما تتاح الشهادتين لمدة عام واحد فقط، للمصريين والأجانب، القاصرين والبالغين، وتستهدفان السيطرة على التضخم.