انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 15 يناير.. الجرام اتجنن زي الذهب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم