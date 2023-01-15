انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 15 يناير.. الطن مجنن ست الكل معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الذرة اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت خلال التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم