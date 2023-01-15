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سعر الذرة اليوم الأحد 15 يناير.. الطن مجنن ست الكل معاه

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رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الذرة اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت خلال التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم

سجلت أسعار الذرة أرجنتيني عند مستوى 13900 جنيه للطن الواحد

بينما سجلت أسعار الذرة برازيلي عند مستوى 13900 جنيه للطن الواحد

سعر الذرة الصفراء اليوم

فيما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى عند مستوى 1850 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار الذرة أوكراني عند مستوى 13600 جنيه للطن الواحد

أسعار الذرة اليوم

وسجلت أسعار إردب الذرة الشامية عند مستوى 1850 جنيه للطن الواحد

كما سجلت أسعار الذرة كورن فلاك عند مستوى 14500 جنيه للطن الواحد

أسعار الفول الصويا اليوم

سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد

بينما سجل كسب صويا محلى 44% عند مستوى 31000 جنيه للطن الواحد

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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