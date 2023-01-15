أسعار الأعلاف اليوم الأحد 15 يناير.. الطن ارتفع وجنن التجار

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما ارتفعت أيضا أسعار خامات الأعلاف وأسعار أعلاف الدواجن، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وأسعار الأعلاف منذ يومين، ويرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وبالأخص بعد زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل أسعار العلف بياض 18% عند مستوى 20200 جنيه للطن الواحد
كما سجل أسعار العلف بياض 17% عند مستوى 17400 جنيه للطن الواحد
وسجل سعر طن بياض 16% عند مستوى 17300 جنيه للطن الواحد
وأيضا سجل سعر علف بياض 14% عند مستوى 17000 جنيه الواحد
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجلت أسعار كسب عباد +36% عند مستوى 17000 جنيه للطن الواحد
بينما سجل أسعار جيلوتين مستورد عند مستوى 45000 جنيه للطن الواحد
وقد سجلت أسعار جيلوتين محلى عند مستوى 44000 جنيه للطن الواحد
بينما سجلت أسعار الردة بران محلى عند مستوى 9500 جنيه للطن الواحد
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
وسجل أسعار النخالة الخشنة عند مستوى 9700 جنيه للطن الواحد
وقد سجل أسعار حمل تبن عند مستوى 520 جنيه للطن الواحد
سجل أسعار العلف بادي 23% عند مستوى 21500 جنيه للطن الواحد
بينما سجل أسعار العلف نامي 21% عند مستوى 21400 جنيه للطن الواحد
وسجل أسعار العلف ناهي 19% عند مستوى 21300 جنيه للطن الواحد