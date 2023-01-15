انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 15 يناير.. الطن ارتفع وجنن التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما ارتفعت أيضا أسعار خامات الأعلاف وأسعار أعلاف الدواجن، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وأسعار الأعلاف منذ يومين، ويرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وبالأخص بعد زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم