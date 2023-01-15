انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأحد 15 يناير.. وصل لكام بعد زيادة الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الأحد الموافق 15 يناير 2023، في الأسواق المحلية، فيما تكون تلك الأسعار التالية بالمقارنة بسعر الدقيق أول أمس، وسعر الدقيق منذ يومين، وتختلف حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها وبالأخص مع زيادة سعر الدولار في البنوك المصرية، جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق الفاخر عند 24700 جنيه، وسجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 14500 جنيه.

سجل سعر طن الدقيق العادي عند 16700 جنيه، كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 14650 جنيها.

سعر الكيلو في معارض أهلا رمضان

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد، وسعر طن الردة عند مستوى 9000 جنيه.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث استقر سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.