انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم 15-1-2023.. “بيضة دهب وألا إيه؟”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 15 يناير 2023، ارتفاعها من جديد مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، إذ سجلت في السوق المصري بمختلف المحافظات، صعودا، وشهدت أسعار البيض تذبذبا كبيرًا مع ارتفاع سعر الدولار المدة الماضية لتصل الكرتونة إلى سعر تاريخي.

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم، استقرارا مقارنة بسعر أمسِ، إذ طرحت سعر الكرتونة البيض الأبيض من 70 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

كما طرحت أيبضًا من 80 إلى 85 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 80 جنيهًا.

كما سجلت للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

شهدت منافذ التموين طرح البيض الأحمر بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك.

شهدت في المزرعة بداية من 80جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.