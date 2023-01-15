انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت 15 يناير 2023… “الطن طالع نازل”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 يناير 2023، استقرارا وحافظت الأسعار على نفس سعر أمس، وبعد أن ارتفع سعر الأسمنت عاد من جديد للاستقرار وثبت سعره، في ظل تذبذب غالبية مواد البناء، تزامنًا مع صدمة المواطنين، بسبب الارتفاع القياسية وتظل الأسعار ثابتة على نفس أسعارها، مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت صباح أمس.

أسعار الحديد والأسمنت