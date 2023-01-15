انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت 15 يناير 2023… “الطن طالع نازل”والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 يناير 2023، استقرارا وحافظت الأسعار على نفس سعر أمس، وبعد أن ارتفع سعر الأسمنت عاد من جديد للاستقرار وثبت سعره، في ظل تذبذب غالبية مواد البناء، تزامنًا مع صدمة المواطنين، بسبب الارتفاع القياسية وتظل الأسعار ثابتة على نفس أسعارها، مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت صباح أمس.
أسعار الحديد والأسمنت
ثبت سعر الطن حديد العشري اليوم 25300 جنيه.
ثبت سعر طن السويس نحو 26350 جنيها.
استقر سعر حديد بشاي مساء اليوم 25300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
ثبت حديد العتال سعر 25400 جنيه.
حقق سعر حديد المراكبي اليوم عند 25200 جنيه
استقر سعر حديد المصريين اليوم عند 25350 جنيها.