انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي الآن في مصر.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول في الأسبوع الجديد وبداية حركة التداول في البنوك، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليستقر بعد القفزة الكبيرة الأسبوع الماضي، وتشهد أسعار الصرف بداية التعاملات الصباحية في البنوك والمصارف استقرارا مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي الخميس.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 15 يناير 2023.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بعد أن تخطى سعر بيع الدينار الكويتي 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات الخميس الماضي، ثبت منذ أمس في البنك المركزي المصري، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي.