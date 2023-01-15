سعر الريال السعودي اليوم في مصر 15-1-2023.. “المعتمرين مبسوطين”

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023، ثباته، وحافظه على آخر ارتفاع له الأسبوع الماضي، حيث بدأت حركة التداول المباشر باستقرار في سعر صرف عملة المملكة، بعد انتهاء إجازة البنوك والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشهد الريال ثباتا اليوم أمام الجنيه المصري، في ظل زيادة أسعار العملات، على رأسها زيادة أسعار الدولار الأمريكي، مقارنة سعر الريال السعودي أمس.
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي بالمصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ثباتا، دون أي تغير جديد مقارنة بآخر سعر له ليلة أمسِ، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
شهد سعر الريال السعودي في السوق السوداء، مع صباح اليوم الأحد، انخفاضا بعد زيادة الأسعار في البنك المركزي، ما جعل هناك تراجع في الطلب على العملة السعودية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي
سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.