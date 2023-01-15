انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر 15-1-2023.. “المعتمرين مبسوطين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023، ثباته، وحافظه على آخر ارتفاع له الأسبوع الماضي، حيث بدأت حركة التداول المباشر باستقرار في سعر صرف عملة المملكة، بعد انتهاء إجازة البنوك والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشهد الريال ثباتا اليوم أمام الجنيه المصري، في ظل زيادة أسعار العملات، على رأسها زيادة أسعار الدولار الأمريكي، مقارنة سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 15 يناير، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية: