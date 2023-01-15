سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم 15-1-2023.. ياترى بكام الآن؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 15 يناير 2023، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري.
سعر صرف الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء
سجلت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، تراجعا، أمام الجنيه المصري، بعد حالة الارتفاع الكبيرة في سعر الصرف للعملات، وتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، ليقل الإقبال على الشراء.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.20 جنيها للشراء و38.20 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
شهد نحو 38.75 جنيها للشراء و38.80 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
ثبت نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
حقق نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
استقر نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
طرح بنحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.