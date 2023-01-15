انت الان تتابع خبر سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم 15-1-2023.. ياترى بكام الآن؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 15 يناير 2023، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، في ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

ثبتت أسعار صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، وحافظ على ارتفاعه مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية التعاملات في البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، وبداية التداول المباشر، بعد انتهاء إجازة البنوك المصرية بسبب العطلة الأسبوعية.

سجلت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، تراجعا، أمام الجنيه المصري، بعد حالة الارتفاع الكبيرة في سعر الصرف للعملات، وتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، ليقل الإقبال على الشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.20 جنيها للشراء و38.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

شهد نحو 38.75 جنيها للشراء و38.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

ثبت نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

حقق نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

استقر نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

طرح بنحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.