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أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 15-1-2023.. “البحريني في العالي”

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رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات اليوم الأحد 15-1-2023، تعاملات الأسبوع الجديد بثبات واستقرار في سعر الصرف، على نفس أسعار العملات أمس دون أي تحرك جديد أمام الجنيه المصري، بعد عودة العم وحركة التداول المباشر، من جديد بعد انتهاء إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت، وفي الوقت الذي يشهد تراجع  أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، هبوطها، بسبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار العملات في البنوك الرسمية ووصولها لسعر قياسي.

أسعار الصرف الرسمية

استقرت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري وجاءت كالتالي:
 

أسعار العملات الأجنبية

سعر الجنيه الاسترليني

سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55

سعر اليورو اليوم

سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02

سعر الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

أسعار العملات العربية

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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