أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 15-1-2023.. “البحريني في العالي”

رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات اليوم الأحد 15-1-2023، تعاملات الأسبوع الجديد بثبات واستقرار في سعر الصرف، على نفس أسعار العملات أمس دون أي تحرك جديد أمام الجنيه المصري، بعد عودة العم وحركة التداول المباشر، من جديد بعد انتهاء إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
سجلت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، هبوطها، بسبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار العملات في البنوك الرسمية ووصولها لسعر قياسي.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
سعر الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.6206، وبيع 20.775
الدولار الكندي الآن
شراء 22.2809، وبيع 22.3664
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
الكرونا السويدي
شراء 2.8621، وبيع 2.8861
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
الين الياباني الآن
شراء 22.5629، وبيع 22.7152
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
أسعار العملات العربية
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.1592، وبيع 8.1679
الريال القطري الآن
شراء 7.6795، وبيع 8.1967
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905
الدينار البحرينى
شراء 77.3902، وبيع 79.5756
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714
الريال العماني
شراء 76.0152، وبيع 77.9221