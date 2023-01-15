انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 15-1-2023.. “البحريني في العالي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات اليوم الأحد 15-1-2023، تعاملات الأسبوع الجديد بثبات واستقرار في سعر الصرف، على نفس أسعار العملات أمس دون أي تحرك جديد أمام الجنيه المصري، بعد عودة العم وحركة التداول المباشر، من جديد بعد انتهاء إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية: