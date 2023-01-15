انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم 15-1-2023.. “البلطي والبوري مولعين”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 15 يناير 2023، تذبذبا جديدًا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث ارتفع سعر البلطي والسمك البوري، وفي المقابل، استقر سعر الجمبري والدنيس، وذلك مقارنة بـ سعر السمك أمس، في ظل ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار السمك اليوم البلطي

تشهد أسعار الأسماك اليوم تذبذبا ما بين ارتفاع في بعض الأصناف الشعبية وانخفاض في البعض الآخر، حيث شهدت بعض الأصناف استقرارا كبيرا في حركة البيع والشراء، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

ارتفع سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور بارتفاع جنيهين.

ارتفع سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات.

ارتفع سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك بارتفاع 5 جنيهات.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

استقر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن

سعر كرتونة السمك المجمد

بلغ سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر السمك البوري اليوم

ارتفع سعر السمك البوري اليوم نحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

ارتفع للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

حقق سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.