انت الان تتابع خبر سعر بورصة الدواجن اليوم الأحد.. الفراخ البلدي نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت بورصة الدواجن اليوم الأحد 15 يناير 2022، ثباتا على نفس أسعار أمس، دون انخفاض أو تحرك، لا سيما وأن الدواجن هي الشغل الشاغل لدى غالبية المواطنين، بعد ارتفاعها بشكل كبير، على إثر زيادة أسعار الدولار وباقي العملات أمام الجنيه المصري المدة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر بورصة الدواجن اليوم الأحد 15 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

تحافظ أسعار الدواجن اليوم، الأحد، بشكل ملحوظ، على سعرها، مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والفراخ البيضاء والساسو ثباتا على سعر صباح السبت، دون تغير، ويظل السعر متزايد عن السعر الطبيعي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

استقرت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 15 يناير، مع بداية التداول، على أسعار الأسبوع الماضي، وتظل البورصة مرتفعة بشكل قياسي، في ظل تراجع حركة البيع والشراء بعد التغيرات الكبيرة.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت سعر الدواجن البيضاء اليوم، تباينا على أسعار الأسبوع الماضي حيث شهدت ما بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو في المزرعة وسجل من 51 إلى 65 جنيها للمستهلك بزيادة كبيرة وتاريخية.

سعر البانيه اليوم

ثبت سعر كيلو البانية اليوم على سعر ما بين 120 و140 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت الأسعار ما بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

بلغت للمستهلك من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك، وتباع بـ 55 جنيها جملة على الأقل.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

طرح الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات

أسعار الفراخ الساسو

ثبتت أسعار الساسو اليوم لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

استقرت للمستهلك لتسجل بداية من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.