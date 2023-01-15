سعر الدولار اليوم في مصر.. بكام في البنك الأهلي؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، مع أول تداول له في الأسبوعى الجديد، وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، ومع بداية صباح اليوم الأحد 15 يناير 2023، لم يشهد الأخضر أي تحرك جديد، ليثبت على آخر تعامل له، خلال ختام التعاملات المسائية ليلة أمس.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار الآن
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر 31.95 جنيه شراء و32.05 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 31.6 جنيه شراء و31.7 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 31.8 جنيه شراء و31.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.75 جنيه شراء و29.8 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير مقابل الجنيه 31.8 جنيه شراء و31.9جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.75 جنيه شراء و29.8 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.