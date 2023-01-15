انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر.. بكام في البنك الأهلي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، مع أول تداول له في الأسبوعى الجديد، وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، ومع بداية صباح اليوم الأحد 15 يناير 2023، لم يشهد الأخضر أي تحرك جديد، ليثبت على آخر تعامل له، خلال ختام التعاملات المسائية ليلة أمس.

سعر الدولار اليوم