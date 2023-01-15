انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية.. انخفاض كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الأحد 15يناير 2023، مقارنة بسعره ليلة أمس، ليتوقف عن الزيادة، وينخفض 10 جنيهات في الأقل، مقارنة بـ

سعر الذهب اليوم

، على خلفية ارتفاع الدولار، لتتراجع جميع الأعيرة الذهبية الآن.

انخفض سعر الذهب اليوم، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمس، وذلك على إثر تحرك سعر الدولار أمس، بشكله الملحوظ وقيمته الكبيرة، الذي ذهب بسعر الذهب بعيدًا.

سعر الذهب الآن

وفق آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالى:

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل عيار 18 سعر 1563 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1825 جنيها، لينخفض مقارنة بسعره أمس، ويصل إلى سعر 1900 جنيه بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2087 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل نحو 1213جنيها للجرام